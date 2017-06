Viele Azubis im Kreis pendeln zu ihrer Lehrstelle

Der Kreis Coesfeld hat im münsterlandvergleich den größten Anteil an Azubis, die von ihrem zuhause weite Wege zurücklegen müssen. Hat die Handwerkskammer untersucht und ihre Ergebnisse heute vorgestellt. Über die Hälfte der Lehrlinge macht sich morgens auf einen weiten Weg zum Betrieb. Die Handwerkammer nimmt die Politik in die Pflicht zu handeln: Ein „Azubi-Ticket“ zum Wechsel zwischen Regionen sei nötig. Ausserdem ein Ausbau des Bus und Bahn-Netzes. Das sei längst überfällig in Zeiten des Fachkräftemangels.