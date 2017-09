Viele Fälle von falschen Polizisten im Kreis Coesfeld und dem Münsterland

Es ist eine neue Masche von Trickbetrügern, die weite Kreise zieht: Falsche Polizisten sorgen zur Zeit verstärkt für Unruhe im Kreis Coesfeld und dem Münsterland. Trickbetrüger geben sich als Polizisten aus und fragen am Telefon ihre Opfer nach Schmuck, wertvollen Sachen und Bargeld aus. Sie versuchen so vorwiegend ältere Menschen um ihr Geld zu bringen. Allein in diesem Monat hat es 70 Fälle in Münster gegeben, in einigen Fällen hatten die Trickbetrüger Erfolg. Im Kreis Coesfeld hat es im September sechs Fälle gegeben, glücklicherweise ist keiner den falschen Polizisten auf den Leim gegangen. Die Polizei geht davon aus, dass die Dunkelziffer der Fälle viel höher ist. Die echte Polizei fragt niemals nach Ihren wertvollen Sachen. Und ganz wichtig: Die echte Polizei nennt ihren Namen und eine Rückruf-Nummer.