Viele Ideen für Butterkamp-Viertel in Dülmen

Viele Häuser rund um die Straße Butterkamp in Dülmen sind über 50 Jahre alt und viele haben große Grundstücke. Wie sich das Viertel in der Zukunft verändern könnte, hat die Stadt jetzt mit Anwohnern bei einer Ideenbörse besprochen. Viele Hauseigentümer könnten sich vorstellen einen Teil ihrer Grundstücke in Bauland umzuwandeln und Neubauten in der zweiten Reihe zu ermöglichen. Weil die alten Häuser oft eine miserable Energiebilanz haben, denken einige Eigentümer auch über einen Abriss und Neubau nach. Außerdem wünschen sich die Anwohner, dass die Sportanlage "An den Wiesen" erhalten bleibt. Eine Wiese in der Nähe ließe sich zum Treffpunkt umgestelten. Schön wäre auch ein Café als Treffpunkt. Im Oktober beschäftigt sich der Bauausschuss mit den Ideen.