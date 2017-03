Viele Ideen für das "Rosendahl der Zukunft" zusammengekommen

Kleinere Orte im Kreis Coesfeld müssen mit der Zeit gehen, um auch künftig attraktive Wohnorte und beliebte Ziele für Kurzurlauber zu sein. In der Gemeinde Rosendahl nimmt das „Drei-Dörfer-Zukunftskonzept“ langsam Form an. Bei einem aktuellen Treffen waren rund 100 Menschen mit guten Ideen da. Schauen wir nach Darfeld: Das Dorf braucht eine öffentliche Toilette! Es gibt keine – wohin, wer unterwegs mal muss? Und Darfelder wüschen sich einen Campingplatz. Das sei gut für Kurzurlauber, die immer mehr mit einem Wohnmobil anreisen. Schauen wir nach Osterwick: Das Dorf soll künftig lebhafter sein. Zuviele Läden und zuviele Wohnhäuser stehen hier leer. Und Osterwicker wünschen sich, dass Jugendliche mehr an Projekten teilnehmen. Schauen wir nach Holtwick: Der Bereich um den markaten Stein „Holtwicker Ei“ sollte sich zum attraktiven Treffpunkt mausern. Und Holtwicker wünschen sich eine Art Forum. Hier könnten sich Gruppen, wie Briefmarkensammler mal treffen. Bei Dorfspaziergängen in den kommenden Wochen soll es schon um Einzelheiten gehen.