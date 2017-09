Viele junge Menschen im Kreis wohnen lange bei Mama und Papa

"Hotel Mama" ist im Kreis Coesfeld beliebt. Weit über die Hälfte der jungen Menschen zwischen 18 und 25 Jahren wohnt noch zuhause bei den Eltern. Landesstatistiker haben heute neueste Zahlen vorgestellt. Im Vergleich der vergangenen 10 Jahren ist der Trend zwar leicht zurückgegangen – aber mit fast 76 Prozent im Kreis Coesfeld ist der Anteil weiter sehr hoch. Auf dem Land bleiben junge Menschen noch länger bei den Eltern wohnen, als in größeren Städten. Das hat vor 30 Jahren noch ganz anders ausgesehen, sagt Soziologe Mirko Sporket von der Fachhochschule Münster. Grund: das Generationenverhältnis habe sich verändert. Eltern und ihre Kinder gehen heute viel freundschaftlicher miteinander um, als früher. Außerdem bestehe in einer wirtschaftlich gefestigten Region wie dem Kreis Coesfeld und dem Münsterland nicht die Notwendigkeit weg- oder auszuziehen, da es viele Ausbildungsmöglichkeiten in der Nähe gebe.