Viele Karten des Coesfelder Konzerttheaters sind schon weg...

Der Ansturm auf die Karten für die neue Saison des Coesfelder Konzerttheaters hat sich heute Mittag gelegt. Das ist der Erfahrung nach immer so, sagt das Konzerttheater-Team. Später im Feierabend rechnet es noch einmal mit einer zweiten Ansturm-Welle. Viele Termine sind schon ausverkauft. Dazu gehören das Neujahrskonzert, der Irish Folk abend und das „Kleine Gespenst“ für Kinder im kommenden Februar. Restkarten sind noch für Tom Gables Swinging Christmas, für das Musical „In The Heights of New York“ und für die „Elbtonal Percussion“. Heute Morgen um sechs Uhr warteten schon gut 20 Menschen vor dem Konzerttheater in Coesfeld. Bei den Streiflichtern in Dülmen bildeten schon gut 10 Menschen eine Warteschlange. Tickets gibt es auch über eine Telefon-Hotline und im Internet.