Viele Motorradfahrer bei Kontrolle in Nottuln zu schnell

Die Polizei im Kreis Coesfeld versucht Unfällen unter anderem durch Tempo-Kontrollen vorzubeugen. Bei der jüngsten Kontrolle in Nottuln am Abzweig zum Stevertal hat sie besonders Motorradfahrer in den Blick genommen. Sie erwischte über 130 Temposünder auf dem Motorrad. Gerade jetzt am Anfang der Saison ist das Unfallrisiko hoch. Motorradfahrer sollten nicht einfach so losbrettern, sagt die Polizei. Wichtig sei es vorher zu checken, ob die Maschine technisch in Ordnung ist und sich einzufahren. Die Polizei plant in den kommenden Wochen weitere Kontrollen. In den vergangenen Wochen sind schon drei Motorradfahrer bei uns tödlich verunglückt.