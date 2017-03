Viele schwere Motorradunfälle am Wochenende im Kreis Coesfeld

Motorradfahrer haben bei frühlingshaftem Wetter am Wochenende erste Touren unternommen. Die neue Saison hat mit ersten schlimmen Unfällen begonnen. Zwei Motorradfahrer starben – in Dülmen und in Billerbeck. Die Polizei hat heute Morgen erste Ergebnisse vorgestellt. Stundenlang bis zum späten Nachmittag war in Dülmen die Halterner Straße dicht. Zwei Motorradfahrer waren in Richtung Stadtmitte unterwegs. Eine Autofahrerin hatte einen der beiden Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen – der Mann raste in das Auto. Er starb noch an der Unfallstelle. Zeugen sagten der Polizei später, die Motorradfahrer seien zu schnell unterwegs gewesen. Auf der Landstraße zwischen Dülmen und Merfeld fuhr ein Motorradfahrer auf ein Auto auf, das gerade abbiegen wollte. Der Motorradfahrer liegt mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus. Die Polizei prüft, ob tiefstehende Sonne den Motorradfahrer geblendet hat. Und in Billerbeck starb am Samstag ein Motorradfahrer – er war gegen einen Baum geprallt. Ursache war vermutlich auch hier zu hohes Tempo.