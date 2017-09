Viele Trickbetrüger am Telefon im Kreis am Werk

Anrufe von Trickbetrügern reißen zur Zeit im Kreis Coesfeld einfach nicht ab. Die Polizei warnt heute Vormittag nochmals verstärkt: Lassen Sie sich nicht aufs Glatteis führen! Während im nördlichen Kreis falsche Polizisten am Telefon für Unruhe sorgten, versuchen Trickbetrüger zur Zeit im südlichen Kreis Coesfeld mit dem Enkeltrick an das schnelle Geld zu kommen. In Havixbeck, Ascheberg und Lüdinghausen riefen Unbekannte vorwiegend ältere Menschen an und geben vor Freunde von Angehörigen in Not zu sein. Niemand ging den trickbetrügern auf den Leim. Lassen Sie sich bei solchen Anrufen auf nichts ein, legen Sie sofort auf und informieren die Polizei!