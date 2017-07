Vier Angebote für Kindergarten-Neubau in Nordkirchen

Überall im Kreis entsteht in Kindergärten mehr Platz für den Nachwuchs, der Bedarf ist groß. Nordkrichen baut einen ganz neuen Kindergarten auf einem Gelände nördlich der Mauritiusschule. Investoren haben dazu jetzt verschiedene Angebote abgegeben, die Frist ist heute abgelaufen. Im Rathaus sind vier Angebote angekommen, alle aus Nordkirchens Nachbarschaft. Einige Investoren planen einen reinen Kindergarten, wieder andere können sich vorstellen, den Kindergarten mit neuen Wohnungen zu kombinieren. Mal schauen, wie es am Ende aussieht. Die Gemeinde prüft die Angebote noch vor der Sommerpause. Nach den Sommerferien geht das ganze in die Politik. Die Gemeinde will natürlich auch noch den Nordkirchenern vorstellen, wie die Pläne für einen neuen Kindergarten aussehen. Klar ist: Drei Gruppen sollen in dem Neubau unterkommen, der Neubau soll höchstens zwei Geschosse haben. Der Träger steht auch schon fest: Es ist die Kinderheilstätte. In einem Jahr soll der neue Kindergarten eröffnen.