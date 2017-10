Viertklässler mit Mathe- und Deutsch-Mängel - Grunschulleiter schlagen Alarm

Klasse-Wetter und Wochenende! Das ist eine tolle Mischung für Schüler im Kreis Coesfeld heute Nachmittag. Und sie erholen sich jetzt von einer anstrengenden Schulwoche. Eine neue Bildungsstudie zeigt heute: Viertklässler haben zum Teil große Probleme in Deutsch und Mathe. Schüler können schon ganz unterschiedlich viel Rechnen und Schreiben, wenn sie in die Schule kommen. Lehrer müssten also eigentlich auf jeden einzelnen Schüler eingehen. Dafür gibt's aber zu wenig Lehrer, sagen unter anderem Grundschulleiter aus Dülmen und Appelhülsen. Eltern können die Kinder Zuhause unterstützen: Ein gleichmäßiger Tagesablauf und viel Zeit an der frischen Luft helfen zum Beispiel bei der Konzentration.