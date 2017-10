Viktorkirmes in Dülmen ist gestartet

Schüler in Dülmen haben heute Nachmittag zum Start ins Wochenende nur ein Ziel. Die Viktorkirmes in der Innenstadt - die Pfützen auf dem Boden sind ihnen da völlig schnuppe. Polizei und Ordnungsamt sind vorbereitet. Sie achten ab heute unter anderem darauf, dass Jugendliche sich an das Alkohol-Mitbringverbot halten. In der Vergangenheit hatten sie immer wieder rucksackweise Alkohol dabei, dadurch kam es vereinzelt zu Sachschäden und Rangeleien durch betrunkenen Jugendlichen. Darüberhinaus sollen Kirmes-Besucher sicher sein. Rot-weiß-graue Betonkegel stehen auf den Einfahrten. Wichtig für Sie: Auf der großen Münsterstraße und auf dem Parkplatz an der Nonnengasse stehen Buden und Fahrgeschäfte. Das stört den Verkehr und sorgt für weniger Parkplätze.