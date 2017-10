Viktorkirmes startet am Freitag in Dülmen

Kirmessen locken in vielen Städten und Gemeinden bei uns regelmäßig Besucher an. In Dülmen startet die Viktorkirmes am kommenden Freitag. Das Programm haben die Veranstalter heute vorgestellt. Die Kirmes ist mitten in der Innenstadt. Kirsten Mews aus der Nachrichtenredaktion, deshalb müssen sich Autofahrer wieder auf Umwege einstellen. Die Schausteller brauchen Platz zum Aufbauen, daher ist die Coesfelder Straße ab morgen im Innenstadtbereich komplett gesperrt. Die Münsterstraße folgt dann übermorgen. Genau wie der neue Parkplatz am Nonnenwall. Deshalb muss der Wochenmarkt am Freitag zum ersten Mal umziehen. Die vielen Händler passen nicht mehr auf die Coesfelder Straße - da standen sie ja sonst, wenn Kirmes ist. Jetzt verkaufen sie ihre Waren auf der Münsterstraße. Da in der Innenstadt so wenig Platz ist, gibt es auch in diesem Jahr kein Feuerwerk.