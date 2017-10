Vinnum gründet Gesellschaft für neuen Dorfladen

Sie haben heute in Vinnum beim Aufstehen heute morgen ein breites Grinsen im Gesicht: Es ist geschafft: die Gesellschaft für einen Dorfladen ist gegründet und am Abend sind schon eine ganze Menge Anteile zusammengekommen. Damit steht jetzt felsenfest: Der Dorfladen kommt. Weit über 14 tausend Euro sind am Abend zusammengekommen. Und es geht noch weiter: Einige Vinnumer waren am Abend nicht da, sie wollen aber noch Anteile kaufen und haben Anträge angefordert. Es brummt, hat mir das Projekt-Team heute Morgen schon freudestrahlend gesagt. Jeder Anteil ist doppelt wertvoll, denn die Stadt will den Anteil ja verdoppeln. Ab sofort gibt es übrigens einen Dorfladen-Postkasten am Standort der Volksbanuk und Sparkasse, im Rathaus und bei der Gärtnerei Lohmann – da kommen noch unterschriebene Anteile rein. So und das Projekt-Team beschäftgt sich jetzt schon mal damit, wie der Dorfladen in den Räumen der ehemaligen Filiale der Sparkasse in Vinnum eingerichtet sein soll. Im kommenden Sommer sollen Sie in Vinnum im Dorfladen einkaufen können.