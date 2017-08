Vinnumer bekommen neuen Weg zum Kanal

In Vinnum kommen Ausflügler schlecht zum Dortmund-Ems-Kanal. Darüber regen sich die Vinnumer in diesen Tagen mächtig auf. Und jetzt gibt es die gute Nachricht für das Dorf: Es gibt bald wieder einen Weg. Die Stadt sagte uns - sie arbeite an einer schnellen Lösung - möglichst schon im Herbst soll ein Ersatzweg entstehen. Der bisherige Weg war einem Programm zum Opfer gefallen, dass viel genutzte Wirtschaftswege ausbaut und wenig genutzte zurückbaut. In diesem Fall lagen die Experten aber wohl daneben. Vinnumer waren entsetzt als Anfang des Jahres ihr Lieblings-Spazierweg wegfiel. Sie sammelten Unterschriften und übergaben sie Bürgermeister Wilhelm Sendermann. Mit Erfolg! Ein Landwirt hat dem Bürgermeister zugesagt Fläche für einen neuen Weg zur Verfügung zu stellen. Ziel ist es möglichst schon zum Herbst die Lösung mit dem Ersatzweg anzugehen.