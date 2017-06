Vinnumer Dorfladen rückt näher

Für Einkäufe müssen Vinnumer bisher immer in einen Nachbarort fahren. Ein Dorfladen soll das in Zukunft ändern. Bei einem aktuellen Treffen haben sich rund 30 Vinnumer bereit erklärt, mitzuarbeiten. Die Arbeitsgruppe will sich noch vor den Sommerferien zusammensetzen und erste Schritte planen. Wo könnte sich ein Dorfladen ansiedeln? Wer soll ihn betreiben? Was ist nötig, damit er auf Dauer Erfolg hat? Hilfe bekommen die Vinnumer von Experten des Kreises und einem Unternehmensberater. Dieser hat in Süddeutschland schon jede Menge Dorfläden auf den Weg gebracht. Der Dorfladen ist ein Baustein in einem Zukunftskonzept für den Ort. Vinnumer wollen sich in weiteren Arbeitsgruppe unter anderem noch überlegen, wo ein Dorfgemeinschaftshaus entstehen könnte.