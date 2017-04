Volleyballer der SG Coesfeld im Entscheidungsspiel um Regionalliga-Aufstieg

In einer halben Stunde zählt jeder Schritt, jeder Ballkontakt und jeder Punkt! Dann kämpfen die Volleyballer der SG Coesfeld im Entscheidungsspiel beim TV Hörde um den Aufstieg in die Regionalliga! Hörde ist zwar haushoher Favorit! Am Nachmittag gewannen die Coesfelder aber schon ihr erstes Entscheidungsspiel gegen Freudenberg aus dem Siegerland - und dieser Sieg hat alle beflügelt, sagt SG-Volleyballchef Philipp Heuermann. Jetzt sei einfach alles möglich! Anwurf in Hörde ist in einer halben Stunde um 11 Uhr.