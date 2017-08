Volleyballerin Hanna Orthmann fliegt morgen nach Italien

Bloß nichts vergessen - denkt sich die Volleyballerin Hanna Orthmann aus Lüdinghausen heute. Sie muss die letzten Sachen in ihren Koffer packen. Denn schon morgen geht es für sie nach Italien. Sie wechselt nämlich vom Bundesligisten USC Münster in eine der weltbesten Volleyball Ligen: Nach Italien. Damit das Heimweh nicht so groß ist, plant Hanna Orthmann schon Besuche zu Hause. Zu Weihnachten wird sie es allerdings nicht schaffen. Freunde und Familie haben aber schon angekündigt, sie zu besuchen. Erstmal bleibt sie für ein Jahr in Italien - eventuell kann sie danach verlängern.