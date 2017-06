Voraussichtlich keine Notfall-Schilder mit Standort-Hinweis in Ascheberg

Auf Ausflugsrouten in Nordkirchen und Olfen sehen Sie an Sitzbänken Notfall-Schilder mit Standort-Hinweis. Das soll Retter im Notfall an die richtige Stelle führen. Die Unabhängige Wählergemeinschaft schlägt soetwas auch für Ascheberg vor. Die Gemeinde sieht es kritisch. Die Gruppe „Natur und Pflege 99“ hat in Ascheberg uind Davensberg Sitzbänke aufgestellt. In Herbern hat das der Heimatverein übernommen. Das heißt: Soll es die Notfallschilder geben, müssen sich die Gruppen darum kümmern. Anbringen, kontrollieren und überprüfen. Listen und Daten müssten ständig auf dem aktuellsten Stand sein. Es ist eine große Verantwortung, die Gruppen haben bereits signalisiert, diese nicht tragen zu wollen. Polizei und Feuerwehr übrigens finden die Idee gut, sie pochen dabei aber auf verlässliche Informationen. Die Gemeinde hat ihre Argumente. Wie der Wirtschaftsausschuss das ganze sieht, erfahren wir morgen in einer Woche. Dann setzt sich der Ausschuss zusammen.