Vorbereitungen auf 3. Dülmener Sommertheater laufen

Ganz, ganz vorsichtig schielen die Verantwortlichen des Dülmener Sommertheaters heute Nachmittag immer wieder in den Himmel. Sie bauen in diesen Minuten die Bühne für die Akrobaten- und Artistengruppe auf, die heute Abend auf dem Dülmener Marktplatz auftreten. Die bedrohlichen grauen Wolken wollen bisher einfach nicht komplett verschwinden! Regen wäre Gift für die Freiluftveranstaltung. Trotzdem soll - Stand jetzt - alles wie geplant stattfinden, sagt Organisator Achim Portmann. In den kommenden Stunden soll sich die Wolkendecke auflockern. Kurz vor Start der Show heute Abend um 21 Uhr wischen Helfer noch einmal mit saugfähigen Trockentüchern über die Bühne - denn für die Akrobaten kann jede noch so kleine Pfütze auf der Bühne lebensgefährlich sein. Um 21 Uhr geht es los – der Eintritt ist wie immer frei.