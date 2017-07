Vorbereitungen für den Umbau der St. Felizitas-Bücherei in Lüdinghausen

Die Sankt-Felizitas-Bücherei in Lüdinghausen bekommt ein ganz neues Gesicht. Bis es mit den Umbau-Arbeiten losgeht, dauert es allerdings noch. Das Projekt-Team wartet noch auf die offizielle Erlaubnis für einen Anbau. Bevor Arbeiter den Anbau mit dem gläsernen Turm bauen dürfen, müssen sich die Experten des Kampfmittelräumdienstes die Boden anschauen. Die allerdings haben wegen vieler Bauvorhaben ihre Terminbücher pickepacke voll. Jeder nutzt die aktuell niedrigen Zinsen aus... Der Architekt für den Anbau geht davon aus, dass das alles in den kommenden Wochen über die Bühne geht. Ab September will das Bücherei-Team Bücher, CDs und DVDs auslagern und eine kleine Übergangs-Bücherei in der Fußgängerzone einrichten. Drei Angebote hat das Team – für eines entscheidet es sich jetzt. Der große Bestand, wandert in ein Lager in Seppenrade. Das Bücherei ist jetzt schon dabei, alles mit einem Code zu versehen. Denn: Künftig soll es möglich sein, Bücher auch abends und nachts durch eine Klappe an der Bücherei zurückzugeben