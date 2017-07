Vorbereitungen laufen: Coesfeld feiert morgen Europatag

Sie wollen an diesem Wochenende ein Zeichen für Europa setzen! Hunderte Menschen sollen morgen beim 2. Europatag auf dem Coesfelder Marktplatz dabei sein. Die Europäische Union mache aktuell einen wichtigen Schritt raus aus der Krise, sagen die Veranstalter. Wichtige Wahlen haben die Europa-Feinde in den Niederlanden, in Großbritannien und Frankreich verloren. Blaue Fähnchen und gelbe Sterne sind morgen auf dem Marktplatz überall zu sehen. Auf der Bühne steht der Abiturient Falk Hemsing vom Coesfelder Heriburg Gymnasium. Er hat bereits beim ersten Coesfelder Europatag im April die Menschen begeistert. Er sei mit einem vereinten Europa groß geworden und habe nie etwas anderes erlebt. In allen Urlaubsländern mit dem Euro zahlen, mit Freunden am Wochenende einfach mal nach Holland rüber fahren und ohne viel Papierkram in den Griechenland-, Spanien- oder Italien-Urlaub fliegen zu können. Das sei für ihn alles selbstverständlich. Junge Menschen könnten sich einfach nicht vorstellen, wie ihr Leben ohne ein vereintes Europa aussähe. Deutlich komplizierter, deutlich begrenzter und anstrengender! Deshalb lohnt es sich, sich dafür einzusetzen. Damit das alles nicht plötzlich wieder wegfällt.