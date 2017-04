Vorbereitungen laufen: Darfelder Generationenpark öffnet morgen

Am Wochenende schlafen wir ja gerne mal aus - die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Generationenparks in Darfeld haben dafür aber an diesem Wochenende keine Zeit. Morgen wollen sie ihren Generationenpark aus dem Winterschlaf holen. Dafür bereiten sie heute noch einiges vor. Ab 9 Uhr machen sie sauber und wollen das Wassertretbecken befüllen. Und sie bauen alles für die Feier morgen auf: Zwei Zelte, ein Bierwagen und eine Grillbude sollen für eine gemütliche Atmosphäre sorgen. Um 11 Uhr startet der Generationenpark Morgen in seine neue Saison. Das feiert das Park-Team mit den Besuchern einem Rudelsingen. Helene Fischers Atemlos, Abbas Dancing Queen und auch Bryan Adamy Summer of 69 sind unter anderem geplant.