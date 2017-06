Vorbereitungstreffen für Bürgerbus in Dülmen

In vielen Orten im Kreis Coesfeld fahren tagtäglich Bürgerbusse über die Straßen. Die verbinden oft kleine Orte mit den größeren Städten. In Dülmen soll es das Projekt auch bald geben. Am Abend haben sich alle zusammengesetzt, die mithelfen wollen. Von ursprünglich vierzig Dülmenern, die mitmachen wollten, sind ungefähr die Hälfte zum Treffen gekommen. Das ist ein gutes Signal, sagt die Stadt. Innerhalb dieser Gruppe hat sich jetzt nochmal eine Kleinere gebildet. Die Helfer arbeiten ab jetzt intensiv an einer Satzung für den Verein. Außerdem schauen sie, wer welchen Posten am besten besetzt. Einen ungefähren Termin für die Gründung des Bürgerbusvereins gibts auch schon: Ende August, Anfang September soll es so weit sein. Der Dülmener Bürgerbus soll zuerst die Ortsteile Merfeld und Hausdülmen mit der Innenstadt und dem Bahnhof verknüpfen. Läuft alles glatt, rollt der erste Bus schon in gut einem Jahr.