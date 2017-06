Vorsicht! Ampel in Coesfeld ausgefallen!

Fahren Sie heute Nachmittag auf Ihrem Heimweg in Coesfeld bitte ganz besonders vorsichtig. An der Kreuzung Alte Münsterstraße/Bahnhofstraße ist die Ampelanlage ausgefallen. Es ist die Folge eines Blitzeinschlags. Techniker müssen das Steuergerät ersetzen. Das klappt aber erst nach Pfingsten. Am kommenden Mittwoch soll die Ampel wieder funktionieren. Die Polizei kontrolliert hier immer mal wieder, ob es auch ohne Ampel an der Kreuzung klappt.