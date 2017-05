Vorsicht vor Enkeltrick-Betrügern - Neue Welle im Kreis

Betrüger haben unter anderem in Senden und Holtwick versucht Geld am Telefon zu ergaunern. Erfolglos! Die Betroffenen waren misstrauisch und legten auf. Bei zweifelhaften Anrufen sollten Sie dasselbe tun. Meistens geben sich die Betrüger als Enkel oder als ein anderer Verwandter aus. Sie seien in einer Notlage und bräuchten dringend Geld. Lassen Sie sich nicht darauf ein und melden Sie verdächtige Anrufe über die Notrufnummer 110 der Polizei.