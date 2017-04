Vorsicht vor falschen BKA-Briefen

Mit angeblichen Briefen des Bundeskriminalamtes versuchen Betrüger gerade bundesweit Beute zu machen. Jetzt hat die Masche den Kreis Coesfeld erreicht. Anzeigen aus Billerbeck und Coesfeld liegen bei der Polizei. Die Absender haben es auf Geld und Wertgegenstände abgesehen. In den Briefen berichten sie von Wohnungseinbrüchen organisierter Banden in der unmittelbaren Nachbarschaft. Weitere Informationen dazu gebe es unter einer angeblichen BKA-Telefonnummer. Anrufer gelangen über diese Nummer in Call-Center im Ausland. Am Telefon überreden die Täter die Anrufer dann Geld und Wertgegenstände an einer bestimmten Stelle zu deponieren. BKA-Beamte würden sie abholen und vor Einbrechern in Sicherheit bringen. Sollten Sie so einen Brief in der Post haben, melden Sie das sofort der Polizei.