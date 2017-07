Vorverkauf für Tickets am Konzerttheater Coesfeld startet

Normalerweise ist um diese Zeit vor dem Konzerttheater in Coesfeld nichts los. Heute ist das anders. Der Vorverkauf für die neue Saison startet um 8 Uhr und schon jetzt stehen die ersten Kulturfans dafür Schlange. Die Tickets sind immer heiß begehrt. Oft ist schon am ersten Vorverkaufstag die Hälfte der Karten weg. Als erstes ist meistens das Neujahrskonzert ausverkauft. Einige Kulturfans haben deshalb schon in den vergangenen Tagen ihr Glück bei den Vorverkaufsstellen versucht. Sie seien heute beruflich verhindert, im Urlaub oder hätten einen wichtigen Arzttermin. Vielleicht wäre es ja doch möglich schon ein paar Tickets im Vorfeld zu reservieren. Nix da, es geht für alle heute los! Direkt an den Kassen im Coesfelder Konzerttheater, im WBK-Gebäuder oder zum Beispiel bei den Streiflichtern in Coesfeld und Dülmen bekommen Sie die Karten. Tickets gibt es auch über eine Telefon-Hotline und im Internet. Alle Infos gibt es HIER.