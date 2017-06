Vorwärts Lette: Erster Schritt Richtung neue Umkleidekabinen geschafft

Um ihre Mitglieder zu halten, müssen Sportvereine im Kreis Coesfeld ihren Mitgliedern etwas bieten. Für den Verein Vorwärts Lette ist das deshalb eine gute Nachricht. Die Pläne für neue Umkleiden und einen Gymnastikraum haben jetzt die erste politische Hürde genommen. Eine Mehrheit im Sportausschuss stimmte dafür. Ganz ohne Diskussionen ging es aber nicht ab ...

Dabei ging es allerdings nicht um den geplanten Neubau für Umkleiden und Gymnastikraum. Hier waren sich alle einig - der Plan ist gut und richtig. Zumal das Unternehmen "Ernstings Family" eine Finanzspritze zugesagt hat. Das spart der Stadt Geld - genau das will sie in neue Parkplätze direkt am Sportpark stecken. Und dieser Plan stößt den Grünen sauer auf. Denn für die Parkplätze will die Stadt 10 Bäume fällen - Ersatz ist an anderer Stelle geplant. Die Grünen halten die Aktion für überflüssig. Es gebe ein paar hundert Meter entfernt schon Parkplätze. Der Weg sei für die Sportler zumutbar. Heute beschäftigt sich der Bezirksausschuss in Lette mit den Plänen. Mitte Juli entscheiden dann noch die Vereinsmitglieder (am 11.7.) und der Rat (13.07.) abschließend über das Projekt.