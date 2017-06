Vorwärts Lette und SG Coesfeld scheitern in Entscheidungsspielen am Aufstieg

Niedergeschlagen wachen die Fußballer von Vorwärts Lette heute morgen auf! Sie haben den Aufstieg in die Fussball A-Kreisliga ganz knapp verpasst. Lette verliert das Entscheidungsspiel gegen Vorwärts Epe 2 mit 1:2. Extrem unglücklich, sagt Lette Trainer Marco Kleinhölting. In der neunten Minute machte Lette den 1:0-Führungstreffer. Anschließend glich Epe aus und traf kurz vor Schluss sogar noch zum entscheidenden 1:2. Eine ganz kleine Chance gibt es noch. Sollte Adler Buldern in die Bezirksliga aufsteigen, dann geht es für Lette doch noch hoch in die A-Kreisliga. Auch die Fußballer der dritten Mannschaft von SG Coesfeld konnten einer guten Saison nicht die Krone aufsetzen. Sie verlieren ihr Entscheidungsspiel gegen den FC Oeding 2 mit 0:3. Coesfeld verpasst dadurch den Sprung in die B-Kreisliga.