VR-Bank schließt Filiale in Bösensell

Kontostand prüfen, Geld überweisen oder Daueraufträge verwalten - viele von Ihnen erledigen das zuhause am Computer im Internet. Eine Bankfiliale besuchen viele Menschen nur noch wenige Male im Jahr. Deshalb hat die Volksbank jetzt ihre Filiale in Bösensell geschlossen. Aus Sicht der Bank lohnt es sich nicht mehr die kleine Filiale weiter zu betreiben. Um mit einem Berater zu sprechen, müssen Volksbankkunden jetzt ins benachbarte Albachten fahren. Mit dem Auto dauert das immerhin 10 Minuten. Das ist zum Beispiel für ältere Menschen ein Problem. Deshalb gibt es auch die Möglichkeit sich einen Bankberater nach Hause zu bestellen. Immerhin: Geld ziehen oder überweisen ist weiter im Dorf am Automaten möglich. Bis Ende Juli am bisherigen Standort an der Havixbecker Straße - und danach an einem neuen gemeinsamen Standort von Volksbank und Sparkasse am Edeka im Dorf.