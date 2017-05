Wachsamkeit nach Herpesvirus bei Bullen in Dorsten

Landwirte im Kreis Coesfeld achten in diesen Tagen auf besonderen Schutz und besondere Sicherheit, wenn sie ihre Ställe betreten. Eine ansteckende Herpesinfektionen in einem Bullen-Bestand in Dorsten im Nachbarkreis Recklinghausen sorgt für Unruhe. Die Krankheit ist für Menschen ungefährlich und bleibt in der Regel innerhalb eines Bestands. Experten bekämpfen die Tierkrankheit bereits seit vielen Jahren. Mittlerweile kommt sie in nur noch wenigen Gebieten vor, sagt Kreistierärztin Corinna Steinmann-Chavez. Eigentlich sollte sie in Deutschland schon ausgerottet sein, dass mal einzelne Fälle auftreten, sei nichts ungewöhnliches. Die infizierten Bullen im Nachbarkreis Recklinghausen mussten zum Schlachter. Der Betrieb liegt vorsichtshalber in einer Sperrzone. Für Menschen ist die Krankheit ungefährlich.