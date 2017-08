Wahl-O-Mat ab heute online

Wir sehen sie mittlerweile überall! An Straßenlaternen, im Schaufenstern oder auf großen Holzwänden lächeln uns Politiker überall im Kreis Coesfeld an. Sie sind Vorboten der Bundestagswahl in knapp einem Monat. Ab heute hilft Ihnen im Internet der "Wahl-O-Mat" dabei zu entscheiden, welcher Partei Sie Ihre Stimme geben. Die Bundeszentrale für politische Bildung stellt ihn heute Mittag online. Eine gute Sache für Unentschlossene, sagt der Politikwissenschaftler Wichard Woyke aus Münster. Er hat ihn selbst oft ausprobiert. Für die Bundestagswahl sei es wichtig, dass sich die Menschen über die Kandidaten und Parteien informieren. Den Wahl-O-Maten finden Sie ab heute Mittag HIER.