Wahlkampf Endspurt der Parteien im Kreis Coesfeld

Auf Werbeprospekten, Wahlplakaten oder im Fernsehen sehen Sie seit Wochen Werbung für die morgige Bundestagswahl. Heute sehen Sie in vielen Städten und Gemeinden die Politiker aber höchstpersönlich in den Fußgänger-Zonen. Die Politiker starten heute - einen Tag vor der Bundestagswahl - in den Wahlkampfendspurt. Und um Sie zu überzeugen, versucht es jeder auf seine eigene Art und Weise. Der CDU-Mann Marc Henrichmann aus Havixbeck ist heute beispielsweise mit einem ziemlich ungewöhnlichen Fahrrad in Ascheberg. Vorne drauf ist nämlich ein Grill angebracht und für Fußgänger grillt der Politiker heute Bratwürstchen-To-Go! Die FDP rund um den Coesfelder Henning Höne ist dagegen unter die Filme-Macher gegangen. Im Kino sehen Sie noch bis morgen vor allen Filmen einen Spot der FDP. Und der Grünen-Kandidat für den Kreis Coesfeld Friedrich Ostendorff bleiben seiner Linie treu: Er verteilt heute in Coesfeld in der Fußgängerzone Sonnenblumen. Prognosen, Hochrechnungen und die Ergebnisse der Bundestagswahl aus dem Kreis Coesfeld und Berlin hören Sie morgen ab 18 Uhr in einem großen Wahlspezial mit Philipp Böckmann hier bei Radio Kiepenkerl.