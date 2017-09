Wahlkampf Endspurt in Dülmen

Im Kampf um die letzten Wählerstimmen geben die Befürworter und die Gegner der Sekundarschule heute noch ein mal Vollgas. Dülmener stimmen morgen in einem Bürgerentscheid darüber ab, ob die Hermann-Leeser Realschule und die Kardinal von Galen Hauptschule zusammengelegt werden. Beide Seiten sind heute mit Ständen auf dem Dülmener Marktplatz vertreten. Die Befürworter - unter Anderem Politiker der SPD, Grünen, Linke und CDU wollen heute die Dülmener auf dem Marktplatz noch mal mit ihren Argumenten für die Sekundarschule überzeugen. Sie sagen: Nur so kann die Schullandschaft in Dülmen langfristig bestehen bleiben. Die Bürgerinitiative gegen die Sekundarschule sieht das anders: Das Schulsystem ist gut so, wie es ist. Dafür machen sich Eltern und Schüler der Hermann Leeser Realschule und der Kardinal von Galen Hauptschule stark. Sie wollen möglichst viele Bürger morgen an die Wahlurne kriegen. Deshalb fahren sie mit einem Auto und einem großen Lautsprecher durch die Dülmener Wohngebiete und rufen zum Bürgerentscheid auf. Zwischen 8 und 18.00 Uhr haben die Wahllokale geöffnet. Wichtig: Nicht jeder wählt morgen im selben Wahllokal, wie bei der Bundestagswahl. Also vorher am besten noch mal auf die Wahlbenachrichtigung schauen.