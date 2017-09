Wahllokale für U18-Wahl im Kreis öffnen

Wir wählen am Sonntag in einer Woche einen neuen Bundestag. Jugendliche unter 18 Jahren sind dann ausgeschlossen. Dafür beteilgen sie sich jetzt an der U18-Wahl im Kreis Coesfeld. Heute Morgen öffnen dazu die Wahllokale in Coesfeld im Heriburg Gymnasium und heute Nachmittag in der Geschäftsstelle des Kreissportbundes an der Borkener Straße in Coesfeld. Das ist eine spannende Sache und die jungen Menschen beschäftigen sich mit Politik und lernen Demokratie kennen, sagen die Mit-Organisatioen der Kreissportjugend. Bei der vergangenen Landtagswahl haben über 2000 Jugendliche im Kreis mitgemacht. Die Organisatoren gehen allerdings davon aus, dass bei dieser Wahl weniger mitmachen. Einerseits gebe es weniger Wahllokale, andererseites seien die Wahl-Termine teilweise ungünstig. Im Jugendhaus Stellwerk in Coesfeld können die Jugendlichen erst in der kommenden Woche ihr Kreuzchen machen.