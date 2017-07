Wahrscheinlich kein neuer Wippesel für Rastplatz in Olfener Steveraue

Möglicherweise gibt es keinen neuen Wippesel auf dem Rastplatz in den Olfener Steverauen. Vor einer Woche hatten Unbekannte das Spielgerät in der Nähe des Friedhofs angezündet. Das war nicht das erste Mal. Trotzdem möchte die Stadt Ersatz schaffen. Es gibt allerdings ein Problem dabei. Der Hersteller produziert den Wippesel nicht mehr und das Lager ist auch leer geräumt. Findet sich kein anderer Esel-Hersteller, will die Stadt auf ein anderes Wipptier umschwenken. Wichtig ist ihr dabei etwas mit Bezug zu den Steverauen zu finden. Sie hatte den Wippesel wegen der Eselherde ausgesucht. Neben Eseln weiden noch Wildpferde und Heckrinder in den Steverauen. Um es künftigen Vandalen schwer zu machen, achtet die Stadt bei der Auswahl des neuen Spielgerätes auf ein möglichst feuerfestes Material.