Warnstreik bei der Provinzial in Münster

Provinzial-Mitarbeiter aus dem Kreis Coesfeld packen am frühen Nachmittag Trillerpfeiffen und Streikhemden wieder ein. Dann endet eine Warnstreik-Kundgebung in Münster. Die Gewerkschaft Verdi will damit unter anderem mehr Geld für die Mitarbeiter im privaten Versicherungsgewerbe durchsetzen. 250 Provinzial-Mitarbeiter haben sich in Münster beteiligt. Weniger als die Gewerkschaft Verdi gehofft hatte. Sie fordert 4,5 Prozent mehr Geld für die Mitarbeiter im privaten Versicherungsgewerbe und unbefristete Übernahmeverträge für Auszubildende. Zwei Verhandlungsrunden hat es schon gegeben. Dabei seien die privaten Versicherer deutlich unter der Forderung zurückgeblieben, sagt die Gewerkschaft.