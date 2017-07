Warten auf das Fördergeld für den Aula-Umbau in Herbern

Sie sollen in Herbern eine komfortablere Aula in der ehemaligen Hauptschule bekommen, bis es so weit ist, dauert es vermutlich noch länger. Das steht heute fest. Eigentlich wollte die Gemeinde für die Arbeiten Fördergeld aus einem Städteprogramm haben. Doch ob es das für dieses Jahr gibt, ist ungewiss. Auf einer Liste mit Projekten steht die Aula in Herbern nicht. Allerdings plant die Gemeinde noch mit der Bezirksregierung zu sprechen. Außerdem ist das ganze nur aufgeschoben und nicht aufgehoben: Das Landesprojekt ist auf drei Jahre angelegt. Mit viel Glück, gibt es in den kommenden Jahren Fördergeld für die Umbauarbeiten der Aula. Die Gemeinde plant sie zu erweitern und umweltfreundlich zu sanieren.