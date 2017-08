Warten auf das Födergeld für Fahrradstraße in Billerbeck

Jetzt zum Ende der großen Sommerferien nutzen Ausflügler das tolle Wetter im Kreis Coesfeld für längere Touren. Auf dem Wirtschaftsweg von Billerbeck durch die sogenannte Ewigkeit nach Darfeld ist wieder eine Menge los. Dieser Wirtschaftsweg ist einer der stärksten befahrenen von Billerbeck, er schließt an den Bahnradweg an. Und noch in diesem Jahr verwandelt er sich in eine der ersten Fahrradstraßen im Kreis im Aussenbereich. Die Stadt hat heute die weiteren Pläne vorgestellt. Täglich soll die Zusage auf Fördergeld eintreffen. Im Spätherbst soll der Ausbau beginnen und noch in diesem Jahr abgeschlossen sein – wenn das Wetter mitspielt. Auf einer Fahrradstraße haben Radfahrer absoluten Vorrang. Anlieger und Landwirte mit ihren Fahrzeugen müssen Rücksicht nehmen.