Wartezeiten haben ein Ende: Lösungen für schnelle Führerschein-Antragsbearbeitung

Fahrschüler und ihre Eltern im Kreis Coesfeld nerven die langen Wartezeiten auf ihre Führerschein-Anträge. Über 2 Monate dauert es bei uns im Kreis - so lange, wie sonst kaum in einer anderen Region. Nach einem Treffen des Fahrlehrerverbandes mit dem Führerscheinstelle des Kreises heute ist jetzt klar: Voraussichtlich Ende des Jahres sollen Fahrschüler nur noch bis zu 3 Wochen warten müssen. Das sei die normale Bearbeitungsdauer, sagt der Fahrlehrerverband. Ab der kommenden Woche schränkt die Führerscheinstelle ihre Öffnungszeiten ein - dann sollen die Mitarbeiter den großen Stapel Führerscheinanträge abarbeiten. Außerdem will der Kreis neue Mitarbeiter einstellen. Damit soll sich der Rückstau bis Ende des Jahres auflösen.