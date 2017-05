Wasserbehörde prüft Kita-Standort in Coesfeld

In vielen Städten und Gemeinden im Kreis Coesfeld fehlen Kindergartenplätze - sie planen deshalb neue Kitas. In Coesfeld geht es jetzt nach langem Hin und Her um den Standort weiter mit den Plänen um eine Kita von Haus Hall. Der Rat hat sich am Abend dafür ausgesprochen wasserrechtlich prüfen zu lassen, ob der Bau am Gerlever Weg möglich ist. Sollte die untere Wasserbehörde des Kreises zu dem Schluss kommen - es ist möglich - soll die Stadt das Bebauungsplanverfahren starten. Das vorgesehene Grundstück für die Kita liegt in einer Wasserschutzzone. Hier darf nur ausnahmsweise und nach strengen Regeln gebaut werden.