Weg frei für neue Fahrradparkplätze an Holtwicker Grundschule

Das wild Parken an der Grundschule in Holtwick ist voraussichtlich nach den Sommerferien vorbei. Der Planungsausschuss hat am Abend entschieden, wie der Ersatz für die abgerissene Fahrradhalle aussehen soll. Ein Dach, wie früher, gibt es nicht mehr. Eine neue Fahrradhalle zu bauen, wäre zu teuer. Stattdessen pflastert die Gemeinde den Platz, stellt wieder Fahrradständer auf und zäunt das Gelände ein. Vor fast einem Jahr hatte eine Kontrolle ergeben, dass die alte Fahrradhalle einsturzgefährdet ist. Die Gemeinde ließ sie daraufhin abreißen. Die Suche nach einer Alternative hat gedauert. Jetzt soll es umso zügiger gehen. Erste Angebote für die neuen Fahrradparkplätze hat die Gemeinde schon eingeholt.