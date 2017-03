Weißer Ring kümmert sich um Kriminalitätsopfer

Verbrechen passieren jeden Tag im Kreis Coesfeld, die Polizei sucht die Täter, die Opfer müssen sich zum Teil selbst Hilfe suchen. Die Opferschutzorganisation Weißer Ring versucht diese Lücke zu füllen. Heute am Tag der Kriminalitätsopfer will sie uns bewusst machen, wie sehr ein Verbrechen das Leben der Opfer verändert. Die meisten Betroffenen seien tief verunsichert, sagt Johannes Duda vom Weißen Ring im Kreis Coesfeld. Dabei passiere so etwas in jedem Alter. Sobald jemand zweites in die Handtasche greift, bekommen wir das nicht mit. Die Zahl der Beratungen durch den Weißen Ring bei uns im Kreis Coesfeld ist seit Jahren konstant hoch.