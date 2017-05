Weiter Chaos nach Englischklausur

Real- und Gesamtschüler im Kreis Coesfeld stehen heute Morgen mit jeder Menge Zahlen im Kopf auf. Die zentrale Abschlussprüfung Mathe steht auf dem Stundenplan. In den Pausen diskutieren sie über die chaotisch gelaufene Englischprüfung. Vielen wollen sie wiederholen. Das NRW-Schulministerium hat bis zum Abend beraten, eine Lösung gibt es heute Morgen noch nicht. Schüler und Lehrer sagen, die Klausur ist zu schwer gewesen.

Die Bildungsgewerkschaft GEW in Coesfeld gibt zu bedenken, dass ein Nachholtermin sowohl für die Schüler als auch für die Lehrer doppelten Stress bedeute. Ein neuer Termin bringe den Lehrplan durcheinander. Außerdem sei das nicht fair den Schlüern gegenüber, die gut mit den Prüfungsaufgaben zurecht kamen. Das Schulministerium müsse die Bewertungsansprüche runterschrauben, so hätten Lehrer die Möglichkeit die Arbeit etwas lockerer zu bewerten. Für die Bildungsgewerkschaft geht es jetzt darum zu klären, wie es zu diesem Klausurenchaos in Englisch kommen konnte. Bis zum späten Nachmittag haben rund 40.000 Schüler aus ganz NRW eine Online-Petition unterschrieben. Damit wollen sie erreichen, dass sie die Prüfung nachschreiben.