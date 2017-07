Weiter Widerstand gegen Skateanlage am Friedhof in Olfen

Eine Skateanlage gehört nicht an den Friedhof in Olfen und das will die Initiative „Pro Friedhofsruhe“ auch weiterhin deutlich machen. Der Rat hat zwar jetzt entschieden, die Anlage an diesem Standort zu errichten. Die Initiative fühlt sich durch knapp 900 Unterschriften bestätigt, dass viele Menschen das nicht wollen. Einerseits störe eine Skateanlage Gottesdienste bei Begräbnissen und Besucher des Friedhofes. Anderseits sind die Steverauen gleich nebenan und hier suchen viele Familien Erholung. Die Stadt plant, die künftige Skateanlage durch Kameras zu kontrollieren. Das halte Vandalen und Randalierer nicht ab, befürchtet die Initiative. Sie will darüber nachdenken, ein Bürgerbegehren zu starten.