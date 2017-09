Weitere Anrufe von falschen Polizisten im Kreis Coesfeld!

Die Serie von Anrufen falscher Polizisten setzt sich im Kreis Coesfeld fort und sorgt für Unruhe bei der echten Polizei. Ende der vergangenen Woche gab es sechs Fälle in Coesfeld, Lette und Billerbeck und heute hat die Polizei weitere Anzeigen auf dem Tisch: Viermal riefen am Sonntag falsche Polizisten bei älteren Frauen an. Die Fälle konzentrierten sich auf Coesfeld. Glücklicherweise ist niemand den Trickbetrügern auf den Leim gegangen. Die Polizei geht davon aus, dass die Trickbetrüger im Telefonbuch gezielt nach älter klingenden Namen suchen. Sie gaukeln vor, von der Polizei zu sein und nach Einbrüchen in der Nachbarschaft wertvollen Schmuck sicherstellen zu wollen. Die Polizei sammelt die Fälle und versucht die Anrufe zurück zu verfolgen. In der Regeln ist die Chance, die falschen Polizisten zu schnappen, sehr gering.