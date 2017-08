Weitere belastete Eier im Nachbarkreis Borken entdeckt

Heute morgen hat kaum jemand Appetit auf ein Rührei oder ein hart gekochtes Ei. Schuld sind belastete Eier aus Holland. Einige von denen sind auch nach NRW gekommen, über eine Packstelle im Nachbarkreis Borken. Dort sind offenbar mehr Chargen betroffen, als bisher bekannt. Das ist am späten Abend rausgekommen. Diese Eier sind mit Fipronil belastet. So heißt das Pflanzenschutzmittel, das bei Tieren zum Beispiel gegen Zecken und Flöhe eingesetzt wird. Eigentlich darf es bei Hühnern gar nicht benutzt werden.

Trotz der Aufregung die gute Nachricht vom Kreis Coesfeld: in den Stationen, in denen die Eier hier bei uns in Kartons verpackt werden, sind grundsätzliche keine Eier aus Holland dabei. Aber das Veterinäramt des Kreises prüft das jetzt trotzdem vorsichtshalber noch mal nach.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat dieses Insektizid allerdings in so geringen Mengen in Eiern in NRW nachgewiesen, dass es wohl nicht gesundheitsgefährend ist, wenn wir sie versehentlich essen. Essen sollten wir diese Eier trotzdem nicht, sondern in den Müll werden. Noch mehr aufpassen sollten Sie bei Ihren Kindern. Bei denen ist es noch wichtiger, dass sie die Eier nicht essen.



Die belasteten Eier haben folgende Stempelnummern:

Neu hinzugekommene Betriebe: 0-NL 4392501 und 0-NL 4385501

Die bisher bekannten Chargen der mit Fipronil belasteten Eier tragen in NRW die Stempelaufdrucke:

1-NL 4128604

1-NL 4286001

Die Legedaten liegen zwischen dem 9. bis 21. Juli.



Weitere Infos finden Sie HIER.