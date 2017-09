Weitere Gassuche im Umfeld von Herbern nicht ausgeschlossen

Weitere Probebohrung nach Erdgas in der Nähe von Herbern wären denkbar. Das Unternehmen HammGas hat sich für weitere 5 Jahre die Rechte in dem Bereich gesichert. Um eine Probebohrung zu starten, wäre allerdings ein weiterer Antrag nötig. Der liegt bislang bei der zuständigen Bezirksregierung in Arnsberg nicht vor. Eine erste Probebohrung hatte HammGas in der Baueschaft Nordick in Herbern durchgeführt. Das Ergebnis: Hier lohnt es sich nicht Gas zu fördern. Gegner befürchten durch die Gassuche unter anderem Schäden für das Grundwasser, auch wenn die umstritte Fördermethode Fracking mit Chemikalien bei uns ausgeschlossen ist.