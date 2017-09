Weitere Pläne für Coesfelder "Galgenhügel" bei Bürgerversammlung

Wie die Zukunft des jetzigen Schrebergarten-Gebietes „Am Galgenhügel“ in Coesfeld aussehen könnte, will die Stadt Coesfeld bei einer Bürgerversammlung Ende Oktober oder Anfang November vorstellen – einen passenden Termin sucht sie noch. Ein umstrittenes Projekt ist hier geplant, der Eigentümer will hier Häuser bauen. Das war bislang nicht möglich, da es ein Überschwemmungsgebiet ist. Der Hochwasserschutz ist jetzt allerdings verbessert und das Projekt rückt wieder in den Vordergrund. Dennoch müssten die Häuser auf Pfählen entstehen und das kostet. Damit auf dem Gelände überhaupt Häuser entstehen dürfen, muss die Stadt den Bebauungsplan ändern. Ersteinmal will sie jetzt die Meinung der Coesfelder abklopfen.